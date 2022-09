El humor es cosa seria

Por The Conversation

No se deje vencer por el humor agresivo y hostil, hiriente, despectivo y autodestructivo . En lugar de eso, benefíciese de las bondades de la risa abierta, alegre, desenfadada, que facilita la comunicación y la integración amistosa y nos hace más tolerantes.

La verdad es que hay argumentos de peso, porque la risa no solo nos beneficia a nivel emocional y/o psicológico , sino también fisiológico. Entre otras cosas, influye positivamente sobre nuestros sistemas cardiovascular, respiratorio, endocrino, muscular, nervioso e inmunológico.

Si a estas alturas no le ha quedado claro por qué el sentido del humor es cosa seria, ahí va otro argumento: nos puede ayudar a gestionar pensamientos distorsionados y sufrimientos cognitivos, preocupaciones y miedos. A l moderar las emociones y permitir que nos distanciemos un poco de los acontecimientos negativos, podemos afrontar los problemas desde otras perspectivas. Además de que, con la distancia, nos resulta más fácil establecer nuevas conexiones entre conceptos y pensamientos aparentemente no relacionados entre sí.

¿Es usted muy serio? ¿Sus amigos le comentan que no tiene sentido del humor? No se preocupe porque esta función cognitiva se puede aprender y practicar, como otras habilidades del cerebro. En cierto modo es como un programa que viene preinstalado en nuestro cerebro, pero necesitamos activarlo y usarlo.

Parece indiscutible que potenciar el humor contribuye a aumentar nuestro bienestar, autoestima e identidad y a afrontar mejor posibles miedos e inseguridades y situaciones negativas. Póngalo en práctica y mejorará su calidad de vida. Eso sí, no se desanime si no tiene tanto éxito como esperaba: quizá las personas que le rodean no entiendan su sentido del humor.