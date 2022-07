El mayor retroceso de la vacunación en treinta años se da por causa del covid-19, según la OMS

Alerta por la falta de vacunación en los niños y niñas a escala global. La cobertura mundial continuó disminuyendo en 2021, ya que 25 millones de lactantes no recibieron vacunas vitales. Solo en las Américas, el año pasado más de 2,6 millones de niños no estaban vacunados o no estaban totalmente al día en sus vacunas.