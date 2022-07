El TDAH es real: Los especialistas piden empatía

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es real, coinciden la siquiatra Alexandra Terrazas y la sicóloga Cecilia Gordillo. “Son problemas reales; no son un invento”, insiste Terrazas, que explica que en la actualidad el estilo de vida hace que sea visible más rápidamente. “Es una realidad; no son flojos; no son así porque quieren”, expresa Gordillo, que pide más empatía.

Para Morato, señales de alarma para los padres son que, por ejemplo, los niños no se queden quietos, les cueste terminar una tarea, no se concentran o tienen explosiones emocionales.

Terrazas manifiesta que estos niños no cuidan su fuerza; no son violentos, pero no tienen control sobre ella; prefieren hacer solamente las cosas que les gusta y las que no, las evitan; suelen retrasarse al hacer actividades o tareas que parecen simples; se distraen con facilidad.