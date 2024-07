El Top Ten de los alimentos indispensables para el invierno

1. Verduras de hojas verdes, "por su contenido en hierro que ayudan a mantener nuestro cuerpo fuerte", resaltó la nutricionista Carolina Velez. Según explicó, la idea es no abandonar las verduras aún en invierno y consumirlas cocidas, al wok con aceite de oliva, en guisos con salsa de tomate casera, en revueltos con claras de huevo o en tortillas al horno.



2. Huevo, "por su contenido en zinc que ayuda a subir las defensas", aseveró Velez. La versión de la nutricionista fue confirmada por su colega Esteban Carvallo, quien sostuvo "son una rica fuente de proteínas y mejor si son orgánicos. Pueden consumirse todos los días".



3. Frutas cítricas y pimentón, "por su contenido en vitaminas C que es antioxidante", indicó la nutricionista. Algunos ejemplos son el kiwi, la naranja, la mandarina y el pomelo.



4. Sopas y caldos con verduras de todos colores, "por su aporte en vitaminas y fibra", apuntó Velez. "Pueden ser de zanahoria, de zapallo o de cualquier verdura. Se puede agregar semillas para hacerlas más nutritivas (chía para incorporar omega 3, sésamo para aportar un extra de calcio, etc.)", remarcó Carvallo.



5. Pollo, "para ayudar a fortalecer nuestros músculos", manifestó la nutricionista.



6. Ajo rico en potasio y fósforo, "porque la alicina que fortalece el sistema inmunológico", detalló la nutricionista.



7. Platos servidos con legumbres, "debido que tienen buen aporte proteínas y contienen vitaminas del complejo B y minerales como magnesio, fósforo, potasio y calcio".



8. Alimentos ricos en vitamina A, "como la zanahoria, zapallo, que ayudan a mantener la piel hidratada en el invierno", detalló la nutricionista.



9. Alimentos probióticos como el kefir, yogur, "que por su contenido de bacterias beneficiosos nos ayudan a mejorar las defensas", dijo Velez.



10. Cacao, "que por su contenido de teobromina ayuda a dilatar los bronquios", aseveró la nutrionista.