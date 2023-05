Entre el 60% y el 70% de recién nacidos padecen Chagas congénito, que no es detectado

Según un estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins entre 2016 y 2018, aproximadamente una de cada cinco embarazadas -que dan a luz en la Maternidad Percy Boland, cada año- tienen Chagas. De estas mujeres, entre 4,8% y 5% transmiten la enfermedad a sus recién nacidos. Se estima que hay alrededor de mil nuevos casos de Chagas congénito en Santa Cruz, cada año. Sin embargo, si los bebés reciben tratamiento con el medicamento tradicional, benznidazol (BZN), durante el primer año de vida, es posible eliminar el parásito y curar la enfermedad.



En 2023, Santa Cruz cuenta con 67 centros de primer y segundo nivel adscritos al Programa Departamental de Chagas, los cuales ofrecen servicios de diagnóstico y tratamiento gratuitos para el control de la enfermedad de Chagas.



Queda mucho por hacer para ganar la lucha contra el Chagas, especialmente en la vía de transmisión transplacentaria o Chagas congénito. Los datos disponibles muestran que entre el 60% y el 70% de los recién nacidos con Chagas congénito no son detectados.



En consonancia con iniciativas internacionales, el Rotary Club firmó un convenio de cooperación institucional con la Gobernación de Santa Cruz, en abril pasado, mediante el cual ejecutarán el proyecto denominado No más niños con Chagas. Será ejecutado por la Maternidad, junto al Programa Departamental de Chagas.



El objetivo del proyecto denominado No más niños con Chagas es diagnosticar y tratar a mil niños de madres con Chagas (de 0 a 12 años), mientras se consolida el laboratorio de biología molecular del Hospital de la Mujer. Además, se busca acompañar al Programa Departamental de Chagas en el seguimiento y el tratamiento de los niños y madres diagnosticados; concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de diagnosticar y tratar a los niños.



El Rotary gestiona una subvención de la Fundación Rotaria Internacional con una contraparte local a ser obtenida mediante No Finish Line Santa Cruz.



La primera versión de No Finish Line Santa Cruz también será la primera en América Latina y tendrá lugar en la Fexpo del 21 al 25 de junio.



Durante cinco días, participantes de todas las edades podrán correr, o caminar mientras acumulan kilómetros las 24 horas del día, según lo indica No Finish Line International. Por cada kilómetro, el Rotary y los patrocinadores donarán Bs 5 destinados al proyecto. Se priorizará el financiamiento de las pruebas PCR para detectar Chagas.