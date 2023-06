"Es importante usar protector solar para cuidar la piel en invierno", según dermatóloga

_¿Cómo influye el clima? En Santa Cruz se tiende a usar hidratantes en base a serum más gel, porque es un clima más caliente. En el frío las pieles maduras o más secas, van a necesitar una hidratación más potente con una composición más extrema. Muchos se olvidan, pero sí o sí necesitamos usar protector solar, no importa si hace frío o calor, incluso en invierno, pues nos protege de la luz azul y de la ultravioleta. En invierno también existen radiaciones que nos pueden quemar la piel. También tenemos que protegernos los labios, hidratarlos o usar lipstick con protector solar.

_Las manos también tienden a mancharse, ¿eso se acentúa en el invierno? No, las manos se manchan por la exposición solar que tuvimos en el transcurso de nuestra vida.No hay productos específicos para evitar las machas en las manos, pero si se aplica un serum en el rostro y lo que sobró, hay que aplicarlo en las manos, porque están mucho más expuestas.

_¿Qué cremas hidratantes se puede recomendar?

Se puede aumentar pasos a nuestra rutina de piel. Mantener esa rutina que fue hecha para nosotros, pero se puede aumentar una vitamina C, y un serum previo a nuestra crema hidratante. En la noche, los tratamientos que damos generalmente son con ácido, que tienden a hacer una renovación de nuestra piel de adentro para afuera, dependiente en qué querramos enfocarnos, si son manchas, acné u otros tratamientos.

En el caso de que sea una piel más sensible, alternar los ácidos con hidratantes, para que esa piel no sufra durante el invierno. A nuestra piel -dentro de todo- tenemos que darle las herramientas para que siga íntegra, luminosa y con todas las vitaminas necesarias, para que se vea estéticamente bien.