Este viernes se conmemora el Día Mundial del Cerebro; conozca los cuidados y prevenciones

La migraña, describe, se caracteriza porque generalmente solo duele un lado de la cabeza, es pulsátil; puede ocurrir hasta 15 días al mes. Antes del dolor hay un aura, es decir: algo que avisa que el dolor viene, como luces o sonidos; cuando se instala el dolor, hay náuseas y vómitos. Suele mejorar con el sueño y tiene relación con antecedentes familiares. No tiene cura. La neuróloga señala que, si bien puede cambiar y hacerse más aguda o crónica, e incluso con el tratamiento puede desaparecer uno o dos años, la migraña acompañará al paciente a lo largo de su vida.

En cuanto a la cefalea crónica tensional, Gonzales indica que se trata de un dolor de toda la cabeza; la cefalea es opresiva, continua y se acompaña de contracción cervical, señala. Además se relaciona con alteraciones del sueño (quienes la padecen no pueden dormir) y suele tener antecedentes desencadenantes de tensión. Con el tratamiento adecuado suele desaparecer.

El cerebro funciona con oxígeno y azúcar, que se encuentran en la sangre y que llegan a él a través de los vasos sanguíneos que son como avenidas o tuberías que la transportan, explica Camargo. Sin embargo, si esas ‘tuberías’ se obstruyen no llega suficiente sangre a esas células y ellas empiezan a morir. El cerebro es el único en el organismo que no tiene la capacidad de regeneración, por lo cual las neuronas a las que la sangre no llega mueren y el área afectada pierde su funcionalidad.