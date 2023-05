Estrés, cuando el exceso empieza a 'pasar factura'

Es frecuente escuchar que alguien está estresado, pero ¿qué es el estrés? La Organización Mundial de la Salud define el estrés como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Medline Plus señala que es la reacción del cuerpo a un desafío.



El estrés afecta tanto a la mente como al cuerpo. La OMS sostiene que es positivo tener un poco de estrés, porque nos ayuda a realizar las actividades diarias, pero cuando es excesivo tiene consecuencias físicas y psíquicas.



En el mes de la salud mental, es importante identificar los tipos de estrés que existen, así como sus efectos en el organismo. Existen dos tipos principales de estrés: el agudo y el crónico.



El estrés agudo es el que desaparece rápidamente. Ayuda a la persona a controlar las situaciones peligrosas. También ocurre cuando la persona hace algo nuevo o emocionante. Todos sienten estrés agudo en algún momento.



El estrés crónico dura un tiempo prolongado. Cualquier tipo de estrés que continúa por semanas o meses ya es crónico. La persona puede acostumbrarse al estrés y no darse cuenta de que es un problema.



EL ESTRÉS Y EL CUERPO



El cuerpo humano reacciona ante el estrés al liberar hormonas, explica Medline Plus. Estas hormonas hacen que el cerebro esté más alerta, causan que los músculos se tensionen y aumenta el pulso. A corto plazo, estas reacciones son buenas, porque ayudan a la persona a manejar la situación que causa el estrés. Esta es la manera en que el cuerpo se protege a sí mismo.



Pero cuando el estrés es crónico, el cuerpo se mantiene alerta incluso cuando no hay peligro. Con el tiempo, esto lo pone en riesgo de sufrir problemas de salud.



Algunas de las enfermedades relacionadas con el estrés crónico son: presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad; problemas de la piel, como acné o eczema; problemas menstruales.



Si la persona tiene alguna enfermedad de base, el estrés crónico puede empeorarla.



DEMASIADO ESTRÉS



El estrés puede causar muchos tipos de síntomas físicos y emocionales. Es probable que el paciente no se dé cuenta de que esos síntomas son causados por el estrés.



Los siguientes son signos de alerta: diarrea o estreñimiento; mala memoria, dolores y achaques frecuentes; dolores de cabeza, falta de energía o concentración; problemas sexuales, cuello o mandíbula rígidos; cansancio; problemas para dormir o dormir demasiado; malestar de estómago, uso de alcohol o drogas para relajarse, y pérdida o aumento de peso.



CONTROL



Para prevenir y controlar el estrés, Mayo Clinic recomienda realizar actividad física con regularidad; practicar técnicas de relajación, tales como respiración profunda, meditación, y yoga, mantener el sentido del humor, pasar tiempo con la familia y los amigos y reservar tiempo para el esparcimiento. Además, recomienda dormir adecuadamente y mantener una alimentación saludable y equilibrada. Desaconseja el uso de tabaco, exceso de cafeína y alcohol y el consumo de sustancias controladas.