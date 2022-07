Francia prohibirá describir platillos vegetarianos como "filete" o "salchicha"

Francia se convertirá en el primer país de la Unión Europea en prohibir el uso de palabras como "filete", "hamburguesa" o "salchicha" en los alimentos de origen vegetal, según un decreto oficial publicado el jueves. La prohibición, que se acordó originalmente en 2020, entrará en vigor en octubre.

"No se podrá utilizar terminología sectorial tradicionalmente asociada a la carne y el pescado para designar productos que no pertenecen al mundo animal y que, en esencia, no son comparables”, reza el decreto oficial.

La regulación solo se aplica a los productos fabricados en Francia, y el lobby agrícola más grande del país, FNSEA, dijo que la nueva norma no fue lo suficientemente lejos ya que dejó la puerta abierta a las importaciones. Dijo que se deberían promulgar leyes similares "a nivel europeo", pero la UE rechazó una propuesta similar en 2020.

División europea

Algunos términos, como "mantequilla", "leche" y "queso" ya están protegidos a nivel europeo y no se pueden aplicar a productos de origen vegetal. Sin embargo, se permite el uso de palabras como "hamburguesa" en alternativas a la carne.

El mercado de alimentos vegetarianos y veganos similares a la carne ha aumentado en los últimos años a medida que más personas preocupadas por el cambio climático, el bienestar animal y la nutrición recurren a dietas basadas en plantas. Esto, a su vez, ha atraído una gran inversión de grupos agroalimentarios globales que esperan capitalizar una tendencia hacia una alimentación saludable.

Fondos de capital de riesgo como Angel Ventures, así como el aumento de las inversiones de los gigantes agroalimentarios como Cargill, Danone y Nestlé, han ayudado a impulsar el crecimiento del sector en un 19 por ciento anual.