Full spectrum multivitamins

Es importante tener en cuenta que lo ideal es obtener las vitaminas y minerales de los alimentos en el marco de una dieta sana y equilibrada. Pero: ¿qué es una dieta equilibrada? Una alimentación adecuada es la que cubre:

· Los requisitos de energía a través de la metabolización de nutrientes como los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Estos requisitos energéticos están relacionados con el gasto por la actividad física y el gasto inducido por la dieta.

· Las necesidades de micronutrientes no energéticos como las vitaminas y minerales.

· La correcta hidratación basada en el consumo de bebidas, en especial el agua.

· La ingesta suficiente de fibra dietética.

El consumo de un suplemento multivitamínico/mineral aumenta la ingesta de nutrientes y permite que las personas obtengan las cantidades recomendadas de vitaminas y minerales cuando no pueden cubrir, o no cubren, estas necesidades sólo con los alimentos y quieren equilibrar sus nutrientes para un correcto funcionamiento metabólico y además para contrarrestar los radicales libres que se presentan. Muchas personas buscan un multivitamínico para aumentar su energía sin embargo las vitaminas son acalóricas no presentan calorías y tampoco dan energía. Lo que hacen las vitaminas es mejorar el metabolismo, fortalecer el sistema inmune y prevenir enfermedades infecciosas y enfermedades degenerativas.

Las cantidades recomendadas de nutrientes que deben consumir las personas varían según la edad, el sexo y la actividad física.

Al adquirir un suplemento vitamínico es bueno tener en cuenta el dato del VD, es decir el valor diario como dosificación indicada en las etiquetas.

Para buscar tu multivitamínico adecuado primero se debe hacer los sgts cuestionamientos:

¿Tengo demasiado gasto energético? Si es así, entonces requiere de un multivitamínico con un alto %VD en concentración de vitaminas y minerales ya que éstas van a ayudar al organismo a la buena degradación de todos los nutrientes de una forma rápida aumentado el metabolismo.

Una persona con bastante actividad física tiene mayor producción de radicales libres por lo que requieren de mayor cantidad de multivitamínicos para poder inhibirlos o contrarrestarlos.

¿Tengo más de 40 años? Las personas de mediana edad empiezan a producir menos antioxidantes endógenos por lo que requieren de un buen multivitamínico que tenga todas las vitaminas y minerales con un VD al 100% o por encima para prevenir la degeneración de la vista, la inflamación de la próstata, cardiopatías, diabetes, Alzheimer e inclusive el cáncer.

¿Estoy embarazada? Requiero de un buen multivitamínico y que tenga especialmente ácido fólico para prevenir la malformación fetal.

¿Fumo? Requiero de mayor consumo de multivitamínicos en concentraciones altas para prevenir enfermedades degenerativas.