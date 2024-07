Hace frío en la ciudad y estas son las frutas que se debe comer en invierno

Y una fruta es una buena opción para obtener energía y saciar ese antojito. Además, gracias a las propiedades de las frutas nuestro sistema inmunológico se fortalece.



Una fruta ideal es la manzana, ya que es rica en fibra, lo que favorece la digestión y facilita la eliminación de toxinas. Es baja en calorías, ya que 85% de su composición es agua. Aporta vitamina C, lo que ayuda contra resfriados y gripes durante el invierno.



La mandarina se suma a esta lista, es una fruta cítrica muy jugosa. Su aporte de calorías es bajo a pesar de que es dulce. Es rica en fibra, lo que favorece el tránsito intestinal. Es rica en vitamina C, aunque en menor cantidad en comparación con la naranja. También aporta ácido fólico, provitamina A y minerales como potasio, principalmente. Y en menor cantidad magnesio, fósforo y calcio.



La chirimoya es una fruta muy especial. Aunque su componente principal es el agua, predomina su aporte de glucosa y fructosa. Por tanto, su valor calórico es elevado. También destaca su aporte de potasio, ideal para la actividad muscular normal. Es rica en vitamina C. Esta vitamina también ayuda a la formación de colágeno, huesos y dientes, globulos rojos y la absorción de hierro.



El pomelo no puede faltar en este frío. Es una fruta cítrica de sabor agridulce y su aporte de calorías es bajo, ya que 90% de la fruta es agua. Es una fuente rica en vitaminas A, B2, B3 y C. Y minerales como potasio, calcio, hierro, fósforo y magnesio. Sus propiedades ayudan a mejorar la resistencia a la insulina, aumenta la sensación de saciedad y combate enfermedades respiratorias.



¿A quién no le gustan las fresas? Esta fruta es rica en hidratos de carbono como fructosa, glucosa y xilitol (azúcar de abedul). También es rica en fibra y agua. Otras propiedades destacan la vitamina C, potasio, el ácido salicílico, ácido fólico, ácido málico y oxálico y en menor cantidad la vitamina E. El ácido salicílico tiene una acción antiinflamatoria y anticoagulante.



Por último, la uva destaca porque es dulce, pequeña y fácil de comer. Es rica en azúcares como glucosa y fructosa. También aporta buenas cantidades de potasio, aunque depende del color de la uva. Se dice que las uvas son un laxante suave gracias a su piel y la semillita en su interior.