Hipnosis: tratamiento para cambios de conducta

¿QUÉ ES LA HIPNOSIS?



García explica que la hipnosis es un estado de relajación profunda, tanto mental como física, que ayuda a que el consciente no sea reacio a los cambios y consiga transformar actitudes que beneficien a la persona. Explica además, que las personas usamos solo el 12% de nuestra mente, que es la consciente, y que a través de la hipnosis se consigue acceder al 88% restante, que permite cambiar problemas psicológicos, conductuales o emocionales.



Peñafiel señala que existen dos corrientes de hipnosis, la clásica y la ericksoniana. En la primera, el hipnoterapeuta dirige el proceso hipnótico, mientras que, en la segunda, se toman recursos del propio paciente que promuevan el empoderamiento sobre las emociones, pensamientos y actitudes cotidianas, de manera que ayuden a conseguir una mejor calidad de vida. Se trata de un modelo de acompañamiento en el proceso terapéutico.



Ambos especialistas sostienen que se trata de terapias seguras en las que el paciente no hará nada que consciente y normalmente no haría. García indica que nadie puede ser hipnotizado si no lo desea y que nadie en estado de hipnosis puede decir o hacer algo que vaya en contra de su moral, su ética o sus principios.



Por su parte, Peñafiel recuerda que la hipnosis clínica es un tratamiento científico y que la persona sabe lo que está sucediendo, es consciente del proceso hipnótico y se deja llevar a través de él.



El paciente no se duerme, afirman los especialistas.