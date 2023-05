Jabones que atraen a los mosquitos

Demuestran que lavarse con algunos jabones nos vuelve más atractivos para los mosquitos, mientras que otros ayudan a repeler a estos insectos y a evitar sus molestas picaduras, aunque los efectos dependen también del olor personal.



Las picaduras de los mosquitos son una auténtica pesadilla para muchas personas que se convierten en su menú favorito, incluso cuando están rodeados de otros individuos a los que, sin embargo, ignoran por completo. No podemos preguntarles por qué pican más a unas personas que a otras, pero existen ciertos factores que parecen influir en sus preferencias y un nuevo estudio ha encontrado que el olor del jabón que utilizamos puede tener mucho que ver a la hora de atraer o repeler a estos insectos.



Sabemos que el tipo de jabón que usamos en la higiene diaria puede cambiar la percepción que tienen los demás de nuestro olor corporal, pero ¿puede aumentar o reducir la atracción que ejercemos sobre los mosquitos? Además de nuestra sangre, a los mosquitos también les gustan los néctares de las plantas, por lo que si nos impregnamos con perfumes derivados de éstas o que las imiten esto podría influir en sus elecciones.



“Todo el mundo huele diferente, incluso después de la aplicación de jabón; su estado fisiológico, la forma en que vive, lo que come y los lugares a los que va afectan la forma en que huele. Y los jabones cambian drásticamente la forma en que olemos, no solo al agregar químicos, sino también al causar variaciones en la emisión de compuestos que ya producimos de forma natural”, ha explicado en un comunicado la bióloga Chloé Lahondère, coautora del estudio, que se ha publicado en la revista iScience.



El estudio ha sido realizado por investigadores de la Universidad Virginia Tech, en Estados Unidos, que analizaron los olores químicos que emanaban cuatro personas antes y después de lavarse con cuatro marcas de jabón –Dial, Dove, Native y Simple Truth–, que también estudiaron. En los perfiles de olor de estos productos de higiene identificaron cuatro sustancias químicas relacionadas con la atracción de los mosquitos y tres relacionadas con la repulsión.



Los participantes se lavaron un brazo con el jabón, mientras que el otro lo dejaron como estaba, y los cubrieron con una manga de nailon. Este proceso se repitió con todos los jabones. Después de una hora, los investigadores colocaron las mangas de nailon en una taza cubierta con malla llena de mosquitos Aedes aegypti hembra adultos, una especie que transmite enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla o el zika. Solo utilizaron mosquitos que se habían apareado recientemente, porque los mosquitos macho únicamente se alimentan de néctar de plantas, mientras que las hembras solo se alimentan de sangre tras el apareamiento.



Los investigadores encontraron diferencias significativas en las preferencias de los mosquitos antes y después del enjabonado, aunque en diversos grados en función de las marcas de jabón y los voluntarios. “Nuestros principales resultados fueron que, de hecho, aplicar jabón en la piel cambia drásticamente la forma en que olemos, en particular al agregar muchos químicos emitidos por las plantas a la composición de nuestro olor corporal”, señaló Clément Vinauger, autor principal y neuroetólogo.



“Nuestro trabajo también reveló la importancia de la interacción entre los productos químicos específicos del jabón y el olor corporal de cada individuo específico para determinar si una persona se volvería más o menos atractiva para los mosquitos después de aplicar jabón en la piel”.



Solo en algunos voluntarios, por ejemplo, los mosquitos se sintieron más atraídos por su olor después de lavarse con jabón de las marcas Dove y Simple Truth, mientras que el jabón de la marca Native fue más repelente para ellos. También se identificaron químicos potenciales en estos jabones que parecían ser los principales responsables de atraer o repeler a los insectos. Entre ellos, un químico con aroma a coco pareció ser el más efectivo para mantener alejados a los mosquitos.



“Lo que realmente importa al mosquito no es la sustancia química más abundante, sino las asociaciones y combinaciones específicas de sustancias químicas, no solo del jabón, sino también de nuestros olores corporales personales. Todos los jabones contenían una sustancia química llamada limoneno, que es un repelente de mosquitos conocido, pero a pesar de que esa era la sustancia química principal en los cuatro jabones, tres de los cuatro jabones que probamos aumentaban la atracción de los mosquitos”, concluye Vinauger.