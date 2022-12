La OMS calcula que un 90% de la población mundial goza de cierta inmunidad al covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó el viernes que un 90% de la población mundial goza actualmente de cierta inmunidad al covid-19, aunque advirtió de la amenaza de una nueva variante.



"La OMS estima que al menos el 90% de la población mundial tiene ahora algún nivel de inmunidad al SRAS-CoV-2 debido a una infección previa o a la vacunación", afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, refiriéndose al virus que causa la enfermedad covid-19.



"Estamos mucho más cerca de poder decir que la fase de emergencia de la pandemia ha terminado, pero aún no hemos llegado a ella", añadió en una rueda de prensa.



Tedros alertó de que la reducción de la vigilancia de los contagios está abriendo la puerta a una nueva variante del virus, que puede superar la dominante ómicron.



"Los huecos en la vigilancia, en las pruebas, en la secuenciación y en la vacunación siguen creando las condiciones perfectas para que surja una nueva variante preocupante que podría causar una mortalidad significativa", advirtió.



Tedros recordó que el pasado fin de semana se cumplió un año desde que la OMS informó de una nueva variante más contagiosa, la de ómicron.



Actualmente existen más de 500 subvariantes de ómicron y todas son altamente transmisibles. Presentan además mutaciones que les permite escapar más fácilmente de la inmunidad, recordó Tedros.



Los países han comunicado a la OMS 6,6 millones de muertes por el covid-19. También se han registrado casi 640 millones de contagios.



La agencia sanitaria de la ONU insiste en que los datos no reflejan el verdadero número de víctimas.



La semana pasada se registraron más de 8.500 muertes por covid-19, recordó Tedros. Una cifra que "no es aceptable" después de tres años de pandemia, cuando ya "tenemos tantas herramientas para prevenir infecciones y salvar vidas".