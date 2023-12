La quinua, protectora de la salud femenina

La quinua fue por mucho tiempo el principal componentes de la dieta alimenticia de la familia de los Andes y base nutricional en las principales culturas americanas, y hoy representa una alternativa de solución por su bajo costo y su rico sabor.



Recientes descubrimientos muestran que posee ciertas propiedades que previenen el cáncer y la osteoporosis. Los restos óseos de antiguos pobladores de los Andes, muestran la elevada concentración de fitoestrógenos, provenientes en gran cantidad de la quinua y soya.



La quinua es una semilla que se consume como si fuese un grano. Su consumo es sumamente recomendable ya que proporciona un alto contenido de aminoácidos esenciales y posee propiedades anti inflamatorias y cicatrizantes.



La quinua posee cualidades superiores a los cereales y gramíneos por su alto contenido de minerales, tales como fósforo, potasio, magnesio, y calcio, entre otros. Se caracteriza más que por la cantidad, por la calidad de sus proteínas que contienen aminoácidos esenciales, son esenciales porque el organismo no los puede producir y los obtiene de ciertos alimentos, en este caso de la quinua, que contiene una proporción de aminoácidos esenciales como isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalamina, treonina triptófano, y valina.



Por su contenido nutricional es aconsejada principalmente para las mujeres, puesto que se han estudiado sus propiedades en relación a la prevención del cáncer de mama y la osteoporosis. La quinua también contiene fitoestrógenos, sustancias que previenen también enfermedades crónicas, enfermedades del corazón y otras alteraciones femeninas ocasionadas por la falta de estrógeno durante la menopausia. Se conoce que su contenido en prohormonas femeninas es mejor alternativa que los fitoestrógenos de la soya.



La quinua como proteína vegetal ayuda al desarrollo y regeneración de nuevos tejidos, evitando el envejecimiento rápido, conserva el calor del organismo y energía del cuerpo aportando 341 calorías por 100 grs, y forma una dieta completa y balanceada. Esta no posee colesterol, es un producto natural ecológico, es de muy fácil digestibilidad, y el contenido de saponina es del 0,08%.



Es interesante notar la cantidad de calcio y magnesio: 2 a 1, guardando una relación que permite la absorción de los mismos sin entrar en competencia, porque estos minerales compiten entre ellos para ser absorbidos. La lisina, importante para el desarrollo del cerebro y la arginina e histidina, básicos para el desarrollo humano durante la infancia.



Además de su alta digestibilidad, porque no contiene de gluten, solo ácidos grasos esenciales entre otros. Por todas las cualidades mencionadas es el principal alimento de nuestra región.



Ayuda la regeneración de nuevos tejidos y evita el envejecimiento





Cous cous de quinua



INGREDIENTES



Tiempo: 20 minutos



1 comensal



• 1/2 taza quinua real



• 1 trocito pimiento rojo



• 1 trocito pimiento



verde



• 1 trocito pimiento amarillo



• 1/4 de cebolla



• 1 zanahoria pequeña



• 1 chorrito aceite de oliva



• 1 pizca ajo en polvo



• 1 pizca sal



• 1 pizca cúrcuma



• 1 pizca curry



• Agua para hervir la quinua



PREPARACIÓN



En una cacerola colocamos agua. Cuando el agua esté hirviendo añadimos la quinua y una pizca de sal.



Dejamos cocinar 12 minutos más o menos.



Mientras se cocina, lavamos y cortamos en trocitos pequeños: pimientos, cebolla y zanahoria.



Retiramos la quinua del fuego y dejamos escurrir.



Cuando esté fría le añadimos las verduras.



Mezclamos todos los ingredientes en una fuente pequeña y agregamos un chorrito de aceite y las especias.