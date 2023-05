La tecnología impone las nuevas adicciones del siglo XXI

Todavía es temprano para conocer todos los posibles efectos negativos de usar el móvil. Es una tecnología relativamente reciente y aún no se tienen identificadas con precisión todas sus consecuencias a largo plazo. Sin embargo, hay algunas afectaciones que resultan muy evidentes desde hace tiempo. Los siguientes son efectos negativos de usar el móvil que ha identificado la neurociencia.

Si no se puede consultar con frecuencia, aparecen señales de impaciencia. Los niños y los adolescentes, en particular, se muestran furiosos y descontrolados cuando les quitan el teléfono.

De este modo, una persona está llevando a cabo cualquier tarea y las notificaciones del celular, una llamada o cualquier mensaje llevan a interrumpir lo que se está haciendo para atender al mensaje del aparato. El cerebro, de forma natural, no viene diseñado para la multitarea, sino que funciona bien cuando hay enfoque en un solo aspecto.

Los espacios que antes se presentaban como una oportunidad para entablar una conversación ya no cumplen esta función, advierte Rojas. En los transportes públicos, muchas personas van mirando sus pantallas. En las colas de supermercados y tiendas, llevamos auriculares con música y revisamos nuestras redes.

