Lanzan campaña para combatir el VIH y Covid-19 en el país

La campaña ha sido denominada "Me cuido por mí, me cuido por ti" y es liderada por el Mecanismo de Coordinación País Bolivia (MCP) , una instancia multisectorial constituida a partir de alianzas entre representantes del sector público y sociedad civil involucrada en el desarrollo de programas y proyectos financiados por el Fondo Mundial, que contribuyen a disminuir significativamente la morbilidad y mortalidad causadas por el VIH/Sida, tuberculosis y malaria en todo el territorio nacional.

“El MCP cuenta con miembros comprometidos en la lucha de la tuberculosis, VIH y malaria. En esta oportunidad somos partícipes de apoyar el llamado y a entender que las personas con VIH y vulnerables, no solo buscan ser escuchadas, sin estigma ni discriminación. Esta campaña tiene el objetivo de demostrar el gran valor que tienen cada persona y el por qué es necesario seguir generando conciencia. Esto habla no solo de un compromiso propio, sino va más allá y por eso la importancia de valorizar todos estos esfuerzos”, afirma Paola Pinto, presidenta del MCP el país.

Las consecuencias de esta situación son varias, pero dentro de las más importantes destaca que, si una persona no sabe si es seropositivo, no puede tomar las medidas de prevención necesarias para el cuidado de sí mismo.

No obstante, las personas seropositivas al VIH vacunadas contra el coronavirus previenen los casos graves ante una posible infección con SarsCov2.



Por ello, la campaña Me cuido por mí, me cuido por ti, también llegará a los colectivos, en particular, y a la ciudadanía, en general, para demostrar que la salud se garantiza con información, solidaridad y empatía, a favor del bienestar común.