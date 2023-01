Las canas tienen solución

Aunque pueden aparecer en adultos jóvenes, las canas se asocian con el envejecimiento. Si no quieres que el cabello grisáceo te haga parecer mayor, toma nota de estos trucos y remedios para disimular el pelo blanco.



El pelo se vuelve blanco por el descenso de melanina.



Hay quien dice que la “cana es bella”, y lo cierto es que en los últimos años se ha instaurado la moda de dejar que estos pelos blancos invadan la cabeza, e incluso la barba en el caso de los hombres, sin ponerle remedio. Por comodidad, estética, o economía (se evita la compra de productos capilares y las visitas a la peluquería), hay quien luce sus canas sin ningún complejo. Sin embargo, la coquetería sigue mandando en un importante número de personas que no quieren que el cabello grisáceo les sume años, y para ellos cada vez existen más soluciones, más eficaces, y menos agresivas para su cuero cabelludo.



El motivo por el que nuestro cabello va perdiendo su color natural para tornarse blanco se debe a una reacción química que provoca que descienda la melanina en el organismo, ya que se trata del pigmento que determina la tonalidad de nuestro pelo. Además, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Harvard (EEUU) ha encontrado que el estrés también podría influir, como siempre se ha pensado, en la aparición de estos cabellos blancos. Al parecer, y según las pruebas realizadas en ratones, grandes cantidades de estrés físico o sicológico pueden hacer que el pelo se torne a gris al provocar el agotamiento de las células madre que dan lugar a los pigmentos en los folículos pilosos.



Factores que influyen en la aparición de las canas



Cuando salen canas hacen falta ácido fólico, biotina, vitamina D y cobre que pueden provocar la aparición temprana.



Aunque la pérdida de melanina constituye un proceso que suele ocurrir según vamos envejeciendo, seguro que has visto a más de una persona mayor que apenas tiene canas sin recurrir a tintes, mientras que hay adultos que a una edad temprana comienzan a tener sus primeras canas. Esto sucede porque existen otros factores que pueden determinar la pérdida de melanina como pueden ser: genética. Es común heredar la canicie, es decir, que la genética puede determinar que las canas aparezcan antes o después.



El ejercicio retrasa el envejecimiento celular y permite que los melanocitos duren más tiempo. Además, la actividad diaria es el mejor remedio contra el estrés y la ansiedad, dos situaciones que provocan la aparición prematura de canas al acumularse estrés oxidativo en los folículos pilosos.



• La raza: en los individuos caucásicos y asiáticos es más común que surja la canicie prematura, es decir, antes de los 30 años.



• El estrés: como ya hemos indicado anteriormente no es un mito, es una realidad que el estrés favorece la aparición de canas, ya que someter al organismo a tensiones, nerviosismo, o falta de descanso, puede afectarnos a nivel hormonal, reducir la producción de melanina y alterar las células madres que forman los pigmentos del pelo.



• Alimentación desequilibrada: no aportar al organismo antioxidantes, en forma de vitaminas y minerales, puede adelantar la aparición de canas.



• Padecer una enfermedad: ciertas patologías autoinmunes como el vitiligo, o alteraciones hormonales como el hipotiroidismo, se asocian con la reducción de melanina.



• Exceso de sustancias tóxicas: el tabaco, el alcohol, las drogas, o algunos fármacos, pueden favorecer la canicie.



Todos estos factores pueden determinar que las canas aparezcan a una edad temprana, o pasados los 60 años, por lo que si la genética te respeta, intenta seguir un estilo de vida saludable que ayude a que se mantenga el color natural de tu pelo.