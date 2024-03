Las consecuencias del mal control de la diabetes

Dr. Douglas Villarroel/ Endocrinólogo



Al menos tres de cada cuatro personas con diabetes no controlan adecuadamente los cuatro factores principales que aumentan el riesgo de complicaciones graves: la glucosa en sangre, la presión arterial, el colesterol en sangre y el fumar.



La diabetes es uno de los problemas de salud más subestimado, incomprendido y mal tratado. Como resultado, miles de bolivianos están sufriendo las consecuencia con su salud y sus vidas.



Al contrario de lo que mucha gente piensa, la diabetes no es sólo una enfermedad en donde se sube el azúcar en la sangre, causada por una falta de insulina o una respuesta inadecuada a esta hormona.



Más bien, la diabetes es un problema de salud crónico, que avanza, y que tiene graves efectos en todo el cuerpo. Cuando no se controla adecuadamente, puede dañar muchos órganos vitales y tener consecuencias no solo sobre sobre la calidad de vida, sino también sobre la cantidad de vida.



La diabetes crónicamente descontrolada, puede dañar el corazón, el cerebro, los riñones, los ojos, los nervios periféricos. Estos daños llevan a un ataque cardíaco o un derrame cerebral, insuficiencia renal, ceguera, neuropatía dolorosa y amputaciones.



La diabetes acelera el acumulo de grasa en los vasos sanguíneos, especialmente los que van al corazón. Es por eso que la causa de muerte número uno de las personas con diabetes es el ataque cardiaco. Sin embargo, la normalización del azúcar en la sangre por sí sola no solucionará el problema. Hay que también controlar la hipertensión arterial, la elevación del colesterol en la sangre y el fumar, puestos que estos también contribuyen al daño del corazón y al ataque cardiaco.



Hacen falta campañas de educación acerca de esta enfermedad, mejorar el acceso de las personas con diabetes a la atención médica y a los medicamentos más modernos. Se debe cambiar la forma de alimentación y ser físicamente más activos, pero se necesita la orientación de profesionales en nutrición y actividad física, a los cuales muy pocas personas acceden. Los seguros tampoco cubren estos servicios.



Es por eso que no estamos viendo que los avances de la ciencia o la disponibilidad de medicamentos más eficaces, haya ayudado en nuestro medio, a prevenir o mejorar el control de la diabetes, o por lo menos retrasar el daño que puede causar.