Legionella, bacteria de temer

Se elevaron a seis los muertos por el contagio con la bacteria legionella en un sanatorio de la provincia argentina de Tucumán, donde se reportaron ocho nuevos casos el pasado lunes, informó el Ministerio de Salud Provincial.



“Hoy estamos incluyendo a ocho pacientes nuevos, de los cuales uno es un paciente del sanatorio, dos son personal de salud y cinco son cuidadoras de pacientes que estaban internados”, indicó en rueda de prensa el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz.



“No hay pacientes (de esta neumonía) que no tengan relación con el sanatorio privado en el mes de agosto, y esa es la situación donde están los límites”, aseguró el ministro y dijo que las autoridades tienen “un poco más de certezas”.



Afirmó que la bacteria no se transmite de persona a persona, sino que lo hace por vía inhalatoria o a través del agua y no es contagiosa, provoca fiebre e infección pulmonar y fue identificada tras estudios del Instituto Malbrán, referente nacional en infectología.



Los ocho nuevos pacientes fueron incorporados al registro al ampliar el criterio de inclusión, a partir de que se conoció que la bacteria causante no siempre produce neumonía bilateral. Se contabilizan 22 contagios hasta la fecha.



Ahora se contabiliza a “pacientes, personal de salud o cuidadores que hayan estado en el mes de agosto en ese sanatorio privado y que tengan algún síntoma compatible como ser (pueden) fiebre o cuadros respiratorios, no necesariamente neumonía bilateral”, precisó.



El balance al momento es de seis personas fallecidas por la bacteria legionella, cuatro hospitalizados, de los cuales dos están con asistencia respiratoria, y nueve están con internación domiciliaria.



La última víctima fatal es un paciente de 81 años que se encontraba internado “en grave estado” con un cuadro de neumonía y presentaba comorbilidades, precisó la cartera en un comunicado.



Una serie de decesos por una neumonía bilateral agresiva habían alertado a las autoridades sanitarias, que tras primeros análisis descartaron que se tratara de covid-19, gripe, influenza o hantavirus. El sanatorio fue cerrado preventivamente y está en curso una investigación para establecer la fuente de contagio.