Los antioxidantes prolongan la juventud

Fue determinante también que el estrés oxidativo puede ser consecuencia de la exposición del hígado a sustancias tóxicas, bacterias, virus y otros agentes xenobióticos. Este proceso puede causar depleción de antioxidantes celulares específicos como vitamina C, Vitamina E, y la enzima glutatión.

Puesto que el ser humano no vive eternamente, la naturaleza ha incorporado en el hígado un programa especial de envejecimiento: un 5% del total de consumo de oxígeno de los hepatocitos (células del hígado) se destina a la producción de radicales libres de oxígeno, así que el proceso de envejecimiento está programado aún en el hígado sano. Por esto, es tan importante que procuremos neutralizar esa programación que el hígado proporciona a la sangre permanentemente.

La alimentación deficiente determina la merma de las defensas del organismo; si sobre esto practicamos deporte, las células quemarán más oxígeno y aumentara el número de radicales libres envejecedores. De esta manera, los tejidos quedan gravemente perjudicados y empiezan a aparecer ciertos signos inexplicables de envejecimiento como la piel marchita, la mirada apagada, cabello frágil, etc,. así mismo pasa desapercibido lo que no se ve: el deterioro celular interno, por ejemplo las afecciones de los órganos internos.

Una dieta malsana sostenida durante varias temporadas, como poco sueño y alcohol, café, nicotina, etc., avejenta meses o años en pocos de días.

- Vitamina C: todos los días, dos veces al día frutas frescas preferiblemente ácidas , como naranjas, limones, como también piña y guayaba.

La vitamina C protege el líquido celular, además sin vitamina C y Zinc no se forma, colágeno indispensable para tener una piel lozana sin arrugas, regenera las moléculas de vitamina E consumidas en la lucha contra los radicales libres.