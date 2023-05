Los beneficios de la risa

La sicóloga Daniela Morato manifiesta que existen estudios de la relación de la risa y los neurotransmisores con la salud mental, que demostraron que ésta puede tener efectos positivos en el bienestar emocional de las personas. Pero advierte que existe un ‘positivismo tóxico’, que adoctrina a pensar en que debemos ser felices todo el tiempo, cuando esto no siempre es una constante.



Mayo Clinic señala que la risa, en realidad, estimula muchos órganos, entre ellos: el corazón, los pulmones y los músculos. También aumenta las endorfinas. Y, el hecho de que haya una mejor circulación sanguínea favorece a la relajación de los músculos y ayuda a reducir algunos síntomas físicos del estrés.



Pero los efectos no solo son inmediatos, indica Mayo Clinic, sino que la risa mejora el sistema inmunitario. “Los pensamientos negativos se manifiestan en reacciones químicas que pueden afectar el cuerpo al generar más estrés en su sistema y disminuir su inmunidad. En cambio, los pensamientos positivos pueden liberar neuropéptidos que ayudan a combatir el estrés y las enfermedades potencialmente más graves”, añade.



Morato menciona otros estudios y señala que, en ellos, la risa mejoró la memoria episódica y redujo los niveles de cortisol, lo que sugiere que la risa puede reducir el estrés y mejorar la salud cognitiva; la memoria, la atención y el lenguaje.



Desde el yoga de la risa, desarrollada por el médico Madan Kataria, sostienen que la risa promueve el aumento de los glóbulos blancos, por lo que se beneficia el sistema inmune y se reducen los resfriados, tos y otras infecciones pulmonares.



El sicólogo Giulio Barbonari, responsable de la Unidad de Manejo del Dolor de la Caja Petrolera de Salud, en Santa Cruz, detalla que una de las técnicas que se usan para calmar el dolor físico, la ansiedad y la depresión es la gimnasia facial, que incluye la risa. Explica que las personas que sufren suelen tener la cara tiesa, por lo que se les pide hacer lo contrario, relajarse, mover los músculos, inflar las mejillas y reír.



Mayo Clinic indica que la risa alivia el dolor porque hace que el cuerpo produzca sus propios analgésicos naturales.





En esto coincide el médico Castel Colque quien, desde hace 12 años, con Doctor Sonrisas Bolivia visitan hospitales y albergues para hacer terapias sicoemocionales a través de la risa. La risoterapia, indica, es más que contar o hacer chistes, sino que se trata de guiar al organismo para que produzca aquello que a la persona le hace falta.



Terapia: reírse