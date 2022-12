Los niños aprenden más rápido que todos

El neurotransmisor GABA desempeña un importante papel para ayudar al cerebro a consolidar nueva información, ya que “estabiliza” la red para que el aprendizaje posterior no anule lo que ya estaba allí y protege el conocimiento contra la interferencia retrógrada.

Este tipo de procesamiento inhibidor de GABA no está completamente maduro en los niños porque sus niveles de GABA son más bajos y, por ello, tienen menos habilidades inhibitorias y su control de los impulsos es más débil que el de los adultos.

Los investigadores utilizaron una técnica de imagen avanzada llamada MRS funcional para medir la concentración de GABA en áreas corticales visuales tempranas antes, durante y después de las sesiones de aprendizaje, y compararon las concentraciones entre niños de 8 a 11 años y adultos de 18 a 35 años. Comprobaron así que el aprendizaje visual desencadenó un aumento rápido en la concentración de GABA en la segunda ronda de aprendizaje en la corteza visual de los niños –la región del cerebro que se encarga de procesar la información visual–, y que ese impulso de GABA persistió durante varios minutos tras finalizar el aprendizaje. Sin embargo, en los adultos sometidos al mismo aprendizaje visual el resultado fue muy diferente, ya que en ellos no se produjeron cambios en GABA.

“Aunque los cerebros de los niños aún no están completamente maduros y muchas de sus funciones conductuales y cognitivas no son tan eficientes como en los adultos, en general, los adultos no superan en sus capacidades a los niños”, añade Watanabe. “Por el contrario, los niños son, al menos en algunos dominios como el aprendizaje visual, superiores en sus habilidades a los adultos”.