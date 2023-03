Martina Navratilova, libre del cáncer

Navratilova notó un ganglio linfático más gordo de lo normal en el cuello durante las finales de la WTA de noviembre en Fort Worth, Texas.



Una biopsia posterior reveló que padecía cáncer de garganta en etapa uno.



Durante las pruebas también apareció un bulto en su seno que luego se diagnosticó como un cáncer no relacionado.



La nueve veces campeona de Wimbledon dijo que se sintió “indefensa” después de que le diagnosticaran cáncer en 2010, pero decidió hacer pública la noticia para ayudar a otras mujeres que sufren problemas de salud similares.



Con este nuevo diagnóstico el sentimiento fue otro.



“Durante 3 días sufrí un pánico absoluto. Pensaba que quizás no llegaría a la próxima Navidad”, contó a Morgan.



Y, después de ese gran susto, empezó a pensar “la lista de deseos que quería hacer”.



“Puede que esto suene muy superficial, pero yo estaba tipo... ok, ¿qué auto increíble quisiera manejar si solo vivo un año más?”.



Cuando en enero hizo el anuncio, Navratilova recibió multitud de mensajes de ánimo y cariño, algo que agradeció por redes sociales.



También destacó que su amiga y exrival Chris Evert, a quien también le diagnosticaron con cáncer de ovario en diciembre de 2021, la apoyó “mucho” durante su tratamiento.



Ambas, que dominaron el tenis femenino durante las décadas de los 70 y 80, recibieron su tratamiento contra el cáncer en la misma clínica de Nueva York.



“Nuestras carreras siempre estuvieron entrelazadas y ahora nuestro camino va por esta vía. No es invento, es que los paralelismos son increíbles: el mismo lugar, incluso algunas enfermeras (que nos han tratado) son las mismas”, relató la tenista.



“Chris ha sido una estrella, así de simple. Me ha apoyado tanto en esto como yo la apoyé a ella hace un año”.



Navratilova, de nacionalidad checa y estadounidense, se retiró del tenis luego de 32 años de carrera en los que sumó 59 títulos de Grand Slam en las tres modalidades (individual, dobles femeninos y dobles mixtos).