Odalis, la mujer que se embarazó dos veces en cinco días

Martínez tiene 26 años, es gerente de programas de San Francisco, California (Estados Unidos), y también madre de dos gemelas, que fueron concebidas con cinco días de diferencia. Debido a esto último, la progenitora es el centro de atención en varias redes sociales.



Según The Mirror, Odalis y su esposo, Antonio, de 32 años, se enteraron de que sus hijas fueron concebidas en distintos momentos en enero de 2021, luego de un chequeo que reveló que ellas tenían medidas diferentes.



El fenómeno se llama “superfetación” y es muy raro. “Definitivamente me sorprendió. Primero, porque eran gemelas, y segundo, procesando el hecho de que fueron concebidas con cinco días de diferencia”, aseguró Odalis.



“Realmente nunca supe cómo funcionan los gemelos, así que no sabía que eso podría suceder, fue una gran sorpresa”, agregó la mujer, quien también dijo que su familia se preguntaba cómo es que podía suceder eso. “Es buena información para saber. ¡Les digo a todos mis amigos que tengan cuidado ahora!”, precisó.



Sus hijas, Lilo e Imelda, nacieron por cesárea el 10 de agosto de 2021. Lilo fue la primera en ser concebida. Aunque no son gemelas idénticas, Odalis considera que algunos días se parecen mucho. Además, recalcó que las personas que no las ven todos los días dicen que son iguales.