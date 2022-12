OMS contempla fin de las emergencias del covid-19 y viruela del mono en 2023

"Pero hemos recorrido un largo camino. Tenemos la esperanza de que en algún momento del año que viene seamos capaces de decir que el covid-19 ya no es una emergencia de salud global".

Aunque todavía se esperan olas de contagios, la pandemia "no es lo que era al principio" y las infecciones ya no generan tantas hospitalizaciones ni muertes, indicó.

"Estas muertes ocurren en su mayoría entre personas que no están vacunadas" o no han recibido la pauta completa de inmunización, añadió Van Kerkhove.

Si bien se han administrado 13.000 millones de vacunas en el mundo, alrededor del 30% de la población todavía no ha recibido una sola dosis, agregó.