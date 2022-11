Por qué bailamos: la capacidad humana y animal de seguir el ritmo

Es difícil escuchar una canción con mucho ritmo y no empezar a mover los hombros, balancear la cabeza, dar golpecitos con los dedos o los pies, o simplemente soltar todo el cuerpo y dejar que la música controle tus movimientos. Hay incluso un reto de TikTok en el que el objetivo es resistir la tentación y no bailar cuando se escuchan canciones conocidas. Resulta que es más difícil de lo que parece.

Pocas experiencias son tan liberadoras e hipnotizantes como el baile. Está tan profundamente arraigada en nosotros que los antropólogos culturales apenas encontraron pruebas de sociedades humanas que no bailen.

La música nos hace mover

Por increíble que parezca, este movimiento podría estar grabado en nuestros cerebros desde el nacimiento. Estudios han demostrado que los bebés de tan solo tres meses pueden empezar a moverse de repente al ritmo de la música. Todavía no está claro si son capaces de seguir un ritmo determinado.

La evolución de la danza

Todavía no sabemos a ciencia cierta de dónde viene la predisposición humana a la música y la danza. Pero hay algunas hipótesis.

¿Los animales saben bailar?

La pregunta de si los animales pueden bailar o no depende de cómo definamos la danza, dicen los investigadores. Si usamos la palabra para describir la capacidad de moverse en sincronía con la música, lo que los científicos llaman "entrainment", entonces sí, los animales pueden bailar, afirman.

En 2009, un estudio dirigido por Aniruddh Patel, profesor de psicología de la Universidad de Tufts (EE. UU.), demostró que una cacatúa llamada "Snowball" era capaz de moverse en sincronía con el ritmo musical de "Another One Bites the Dust", de Queen.