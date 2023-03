¿Por qué es importante cuidar los riñones?

Más de 850 millones de personas en todo el mundo padecen alguna forma de enfermedad renal, de acuerdo con la Sociedad Internacional de Nefrología, que desde 2006 destina el segundo jueves de marzo a la conmemoración del Día Mundial del Riñón. Este 2023 el lema es: “Prepararse para lo inesperado apoyando a los vulnerables”.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que las enfermedades renales “representan la octava causa de mortalidad, la décima causa de años de vida perdidos por muerte prematura y la décima causa de años de vida ajustados por discapacidad en ambos sexos combinados, y es una de las causas con mayor tasa de crecimiento en la Región (Américas)”.



De acuerdo con el Ministerio de Salud, en Bolivia 3.400 pacientes se someten al tratamiento de hemodiálisis que brinda el Estado de manera gratuita en más de 40 unidades de hemodiálisis.



En enero de este año, esa cartera de Estado informó que invirtió Bs 479,3 millones en ese tratamiento gratuito, y más de Bs 13,8 millones en medicamentos y el financiamiento de trasplantes renales gratuitos.



Guissela Zeballos, presidenta de la Sociedad Cruceña de Nefrología, manifiesta que la causa más frecuente de la enfermedad renal crónica, que hace necesaria la hemodiálisis en el país y en el mundo, es la diabetes mellitus. Esta enfermedad causa deterioro en el funcionamiento de los riñones, debido al azúcar elevado en la sangre, explica la especialista.



Sobre el estado de la salud renal en Santa Cruz, Zeballos indica que existe un avance en relación con años anteriores, puesto que el sistema público de salud cubre las diálisis y “teóricamente” los trasplantes. Señala que existen algunas deficiencias en proveer un adecuado acceso al sistema de salud. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de trabajar en la prevención.



Zeballos detalla que existen cuatro equipos de trasplante renal autorizados en Santa Cruz y que la Ley del Trasplante determina que el Estado cubre desde la preparación, la cirugía, hasta el postrasplante, con la cobertura de los medicamentos. Sin embargo, para que esto pueda ocurrir debe haber convenios, los que, en la actualidad, tienen que renovarse. Los pacientes que lo requieren son derivados al programa nacional para efectuar esta operación.



El Ministerio de Salud señala que, entre 2021 y 2022, realizó 47 trasplantes gratuitos a través del Seguro Universal de Salud (SUS). Del mismo modo, desde 2013, se realizaron 278 trasplantes renales gratuitos en el país.



LOS RIÑONES



La nefróloga Zeballos describe a los riñones como órganos de múltiples funciones, encargados de la depuración de toxinas, es decir que actúan como filtros, también de la eliminación de líquidos por medio de la orina, y responsables de funciones endocrinas, que hacen que intervengan en el metabolismo mineral y óseo.



RIESGO



Personas que han sido diagnosticadas con diabetes, hipertensión arterial y obesidad deben realizar controles periódicos, aconseja Zeballos. De hecho sugiere que, ni bien se obtenga uno de esos diagnósticos, el paciente debe buscar la consulta con el nefrólogo, pues los síntomas de la enfermedad en las primeras etapas no son visibles, por lo que puede haber daño en los riñones sin que el paciente lo sepa.



También deben hacerse estos controles, las personas que tengan antecedentes de enfermedades renales en su familia.



Para la población en general, Zeballos recomienda realizarse un chequeo anual con su médico de cabecera. En los exámenes de orina se detectará si las funciones de los riñones son las óptimas o si existen problemas.



Un hábito que puede parecer inocuo es el de consumir medicamentos sin prescripción médica, como los antinflamatorios que son de venta libre. Sin embargo, es un error. La nefróloga explica que estos pueden provocar daño en los riñones, si se toman de manera prolongada y sin la respectiva indicación médica. Manifiesta que repetir una receta, o usar la que le hizo bien a otra persona, no es la mejor opción, puesto que cada prescripción es individual y para un caso particular.



PREVENCIÓN



Zeballos manifiesta que la prevención es la principal forma de evitar enfermedades renales. Esa prevención está basada en hábitos saludables:



Beber agua, al menos ocho vasos al día, los que pueden incrementarse si hace calor y si la persona está practicando ejercicios físicos.



Alimentación saludable, que incluye verduras y frutas, pero que evita el excesivo consumo de sal. Zeballos apunta a los alimentos enlatados y en conserva como aquellos que más sal contienen, por lo que recomienda evitarlos.



Mantener un peso adecuado, lo que va acompañado de la práctica de deportes o ejercicios.



ALERTA



Si bien no suele haber síntomas en los primeros estadios de las enfermedades renales, la especialista señala que, si la persona ve que está reteniendo líquidos, y sus pies y ojos están hinchados, debe acudir a la consulta médica, porque es probable que ya hubiera algún daño en los riñones.