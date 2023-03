Por qué es importante desconectarse del trabajo

Perfiles conocidos como el caso de Margaret Thatcher, descrita en películas como tan obsesionada por el trabajo que desatendió asuntos personales de su vida, que en una entrevista hacía esta reflexión, “el hogar es el lugar al que vienes cuando no tienes nada mejor qué hacer”. O, la tragedia de Miwa Sado, periodista japonesa que a los 31 años murió a causa de exceso de trabajo, estuvo 17 meses sin un día libre, y solo se tomó dos días libres en el mes previo a su muerte debido a una insuficiencia cardíaca en julio de 2013.

Teresa Méndez, psicóloga, habla sobre el aspecto cultural de este problema, asociado con no poder desconectarse del trabajo, también conocido como adicción al trabajo , “Como seres humanos nos validamos en el entorno, cuando la sociedad de pronto admira esa devoción al desarrollo del trabajo. Lógicamente esto va a generar en nosotros cierta satisfacción y esa satisfacción nos lleva a tener mayores expectativas del entorno y mayores expectativas de validación.

El tema es que, si se determina que hay una adicción al trabajo , no se deja de ser adicto sino que se la controla, a través del equilibrio, a través de la consciencia de que tenemos más áreas en nuestra vida a las que tenemos que dedicar, con terapia cognitiva, que nos permite identificar que no estamos hechos para trabajar, y que el trabajo es una herramienta que nos permite adaptarnos, vivir, estar en un entorno social de manera efectiva”, afirma la psicóloga.

“La adicción al trabajo es la expresión de que algo falta en nuestras vidas. Los adictos al trabajo lo utilizan para escapar del mundo real. Suelen engañarse pensando que mientras trabajan, no tienen que pensar en sus responsabilidades para con los demás”, reflexiona Erick González, médico especialista en neurología.

Melissa Comton en una entrevista a The Guardian, mencionó, “a diferencia de la mayoría de los demás adictos, los adictos al trabajo pueden admitir orgullosos su problema y seguir recibiendo aprobación. Es necesario que esa aprobación tenga que cambiar antes de poder detener la adicción al trabajo”.

No desconectarse del trabajo también tiene consecuencias a nivel neuronal que afectan al cerebro y a la salud.

El neurólogo González también coincide con este cuadro, “una persona que no tenga un divorcio entre su vida laboral y vida personal, se va a sobrecargar, no se va a alimentar bien, va a vivir en un estado completo de tensión, de estrés que puede desencadenar en enfermedades crónicas no transmisibles, el insomnio, la depresión, la hipertensión arterial, las arritmias cardíacas, muchas veces estas personas, en nuestro medio, ‘bolean’, toman mucho café, red bull”, González.