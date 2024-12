¿Qué es el mindful eating y cómo puede ayudarte a evitar los excesos de fin de año?

2 Come despacio: ¿Sabías que la sensación de saciedad del cuerpo proviene del cerebro? Cuando comemos, el estómago envía una señal a este órgano para indicarle que está recibiendo alimento y que pronto alcanzará su límite. Sin embargo, este proceso no es instantáneo y tarda entre 20 a 30 minutos. Por ello, es importante saborear cada bocado con calma, para que el cuerpo procese esta información y evitemos excesos en la alimentación.

5 No te sientas culpable: El mindful eating no se trata de ser perfecto. Si comes algo que no tenías planeado, no te sientas culpable. Enfócate en disfrutar de la comida y en aprender de la experiencia para elecciones más conscientes en el futuro.