¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico?

Por Douglas Villarroel/ Endocrinólogo



Debido a que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico no pueden ovular con regularidad, esta es la principal causa de infertilidad relacionada con las hormonas. Cuando la mujer no libera ningún óvulo, no hay posibilidad de que quede embarazada.



Aunque no se sabe la causa exacta, el síndrome de ovario poliquístico se ha relacionado con la genética, niveles elevados de hormonas sexuales llamadas andrógenos e insulina. Estos desequilibrios hormonales pueden afectar el sistema metabólico y provocar algunos de los siguientes síntomas:



Ciclo menstrual irregular: hay períodos poco frecuentes (menos de ocho por año).