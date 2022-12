¿Qué es la ‘Depresión Navideña’ y cómo puedo cuidar mi salud mental en estas fiestas?

Repasar cómo ha estado nuestra vida durante el recorrido del año y ver que no hemos cumplido ciertas metas, asimilar pérdidas de familiares con los que solíamos pasar estas fechas, conflictos irresueltos con familiares y amistades con las que tenemos compromisos que nos vemos obligados a asistir, tener expectativas muy altas y distantes a nuestra realidad, compararnos constantemente con otras familias que vemos en redes sociales y ver la compra de regalos como una competencia y no como una muestra de cariño son algunos de los detonantes que la experta señala para llegar a un desgaste mental y sentir ansiedad excesiva y estrés en estas fechas.

Para la especialista, el saber que las fechas no son perfectas y elegir priorizar nuestra salud mental son aspectos vitales para considerar en esta época del año. Además de bajar las expectativas, evitar comparaciones, tener en claro que las redes sociales no muestran la vida real y dedicarse momentos para conocer cuáles son los motivos que nos agobian.

“Es importante hacer una pausa, detenernos durante el día para evitar entrar en este piloto automático de fin de año que nos va a envolver más en este estado que nos jala hacia abajo. Entender y poder identificar cómo me siento, cuando hago esto es importante no juzgarme, no decir: ‘no me debería sentir así’, mirarnos desde un lugar de compasión, poder preguntarnos qué necesitamos en este momento y en esas respuestas vamos a poder tener el camino de cómo desde lo individual poner la atención en las cosas que están en nuestras manos para llevar de mejor manera estas fechas”, agregó.