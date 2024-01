Qué puede ocurrir cuando se deja de tomar Ozempic, el medicamento de moda para perder peso

“En cuatro meses gané 15 kg y comencé a tener atracones, algo que no tenía antes de usar Ozempic”, le cuenta a BBC Brasil.

Incluso sin tener una receta de un médico, no tuvo dificultades para adquirir el producto en una farmacia de la ciudad de San Pablo, en Brasil.

"Sin embargo, llevo un mes consumiéndolo y ya no siento ningún efecto, no he perdido peso", agrega.