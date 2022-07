Resaca: No hay píldoras milagrosas

¿Hay algo de cierto en lo que se dice del nuevo producto? No, no hay nada milagroso. Además, el estudio en el que se basa plantea muchas dudas sobre su eficacia.

Lo primero que preocupa de este y otros productos es el hecho de que prometen poder beber alcohol sin sufrir las consecuencias de la resaca. Eso hará pensar a los consumidores que pueden consumir bastante más alcohol, ya que no sufrirán los indeseables efectos posteriores.

No debemos olvidar que el alcohol es un tóxico muy potente responsable de millones de muertes prematuras anuales, que crea dependencia y que es responsable directo de daños cardiovasculares, hepáticos e intestinales y que también puede causar cáncer en diferentes órganos.

Por todo ello, el que este producto vaya acompañado del mensaje de que se puede beber más sin que se sufran las consecuencias no es algo que debamos considerar precisamente saludable.

Aunque podamos pensar que el producto ofrecido como antirresaca es un fármaco, en realidad no lo es. En todo caso, lo podríamos considerar como un suplemento nutricional formado por bacterias, vitamina B12 y un aminoácido, la cisteína.

Los efectos de la cisteínay de la vitamina B12 ya son conocidos por los consumidores de estos productos antirresaca. Son suplementos que se venden con la pretensión de ayudar a metabolizar el alcohol pero cuya efectividad es bastante dudosa, y más en personas jóvenes, que no sufren carencia ni de la vitamina ni del aminoácido.

La novedad del suplemento probiótico se encuentra en que contiene salvado de arroz fermentado que está enriquecido con dos cepas bacterianas del género Bacillus (B. subtilis y B. coagulans), que no son componentes mayoritarios del microbioma pero que no producen daño.

Las bacterias que contiene esta píldora son capaces de metabolizar el alcohol hasta CO₂ y agua, por lo que su uso reduciría la entrada de alcohol en sangre y con ello la producción de acetaldehído y su liberación a la sangre. Así, menos alcohol en sangre produciría menos resaca. No obstante, antes de llegar al intestino, donde se encontrarían las bacterias, el alcohol ya produciría su efecto sobre la mucosa gástrica y el efecto debido a la deshidratación no desaparecería.

La base científica de este producto es muy débil, ya que se basa en un único estudio, publicado hace un mes, y cuyos resultados y conclusiones dejan mucho que desear. Asimismo no parecen existir estudios similares que asocien la actividad de estas bacterias con la resaca.

Lo primero que podemos concluir del estudio es que no queda claro que estas bacterias puedan alcanzar suficiente población como para, en tan solo 12 horas, reducir significativamente la incorporación de alcohol. El estudio que se realizó mantuvo a los participantes tomando el suplemento durante una semana. Obviamente, no es lo mismo una ingesta de una semana que la de unas horas antes de comenzar a beber.

Me he permitido estimar la cantidad de voluntarios que deberían haber participado para alcanzar diferencias significativas y no son tan solo 24 participantes.