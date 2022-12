Respuesta inmunitaria recién descubierta explica por qué enfermamos cuando hace frío

El frío y las infecciones respiratorias comunes suelen ir de la mano. Esto se debe, entre otras razones, a que la gente se reúne más en casa en invierno y a que los virus sobreviven mejor en el aire interior con baja humedad. Pero hasta ahora no se sabía con certeza si las bajas temperaturas afectaban realmente a la inmunidad humana y, en caso afirmativo, cómo.

Ahora, un nuevo estudio publicado en The Journal of Allergy and Clinical Immunology detalla una forma desconocida hasta ahora de que el sistema inmunitario ataque a los intrusos virales dentro de la nariz, y descubre que funciona mejor cuando hace calor.