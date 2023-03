Salud mental y cáncer: Sicooncología apoya al paciente

LOS PACIENTES



Vargas señala que el objetivo es que el paciente tenga una mejor calidad de vida y que aprenda a gestionar sus emociones. Indica que es importante dar información al paciente y a su familia, para que sepan cuáles son las etapas que atravesará durante su tratamiento, los posibles efectos que pueda tener en su organismo, como náuseas, mareos o pérdida de cabellos, que no ocurre a todos.



Indica que a la mayoría de las personas le han enseñado a reprimir sus emociones, por lo que se dificulta reconocerlas y que el paciente necesita reconocer sus emociones con respecto a su diagnóstico. El sicooncólogo trabaja en que la persona sepa que no es su culpa estar enferma, que no es un estorbo para su familia y que su enfermedad no es un castigo. Se busca que el paciente se libere de esas emociones negativas. Insiste en la necesidad de no ocultar ni reprimir las emociones, porque el hacerlo solo dificulta el tratamiento, así como su relación con la familia.



La negación, la ira, la depresión y la aceptación pueden llegar en distinto orden, sostiene Vargas, por lo que es importante abordar al paciente desde lo que esté atravesando.



Covarrubias explica que cada caso es único, por lo que la intervención también lo es. Señala que es importante darle al paciente la mejor contención, informarle sobre la enfermedad para ayudarle a entenderla y que pueda manejarla mejor. Para ello es importante preservar la salud mental.



Indica que incluso en pacientes que han sido diagnosticados con el mismo tipo de cáncer, los síntomas difieren y las reacciones al tratamiento son distintas; señala que puede que algunos pacientes necesiten quimioterapia ambulatoria, mientras que otros precisen internarse. También que hay quienes sufren la caída del cabello, y otros deciden raparse para evitarse el impacto de esa pérdida.



Sostiene que existen casos, en los que el paciente enfrenta cuadros ansiosos y rasgos depresivos, que hacen necesaria la participación de un siquiatra, que pueda medicar para controlar esos trastornos. Remarca que, una persona con salud mental, estará más tranquila y podrá sobrellevar mejor su diagnóstico y tratamiento.



En pacientes pediátricos, Vargas señala que se trabaja en técnicas de relajación, en gestionar el dolor a través de diversas actividades y con elementos que estén a su alcance. Se les enseña a tomar sus pastillas a tiempo, se les explica cómo deben comportarse cuando están siendo sometidos a distintos estudios y a qué esperar durante su tratamiento.



LA FAMILIA



Con los familiares también debe trabajarse porque, al igual que los pacientes, enfrentan situaciones como la culpa. Vargas indica que muchos parientes y cuidadores se sienten culpables por no poder hacer más, por no poder quitarles el dolor, etc. Con los papás de niños con cáncer, explica, se busca que comprendan que están haciendo todo lo que se puede hacer y lo que está bajo su control. Se les enseña a aceptar que los niños tendrán un comportamiento que puede parecer un berrinche, pero que es una expresión de un dolor que no siempre entienden y que, muchas veces, los sobrepasa.



Covarrubias resalta que debe haber un trabajo multidisciplinario para que el paciente se sienta bien y continúe el tratamiento. Señala que lo económico suele ser una causa de abandono, de pacientes adultos del sistema público.