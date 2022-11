Salud mental y emocional en el paro

El psicólogo Óscar Cabrera señala que esto sucede porque los pensamientos y las emociones no están separadas del contexto de las personas.

No es la primera vez que los cruceños experimentan una situación similar . En 2019 se vivió un paro de 21 días, los dos años siguientes estuvieron marcados por la pandemia por covid-19 y este, nuevamente se produce un encierro y la interrupción de las actividades cotidianas.

La psicóloga Shakti Méndez indica que el hecho de que no sea la primera vez de encierro puede revivir el trauma de experiencias pasadas y aumentar los casos de estrés y de ansiedad. Sin embargo y, a diferencia del tiempo de pandemia, ahora existe mayor libertad de interactuar con otras personas y de salir de casa, lo que es beneficioso, detalla Cabrera.

Méndez manifiesta que si la persona no se siente segura debido a que, por ejemplo, escucha explosión de petardos cerca de su hogar, su cerebro percibirá el peligro, pero no diferenciará que esta persona no está físicamente en riesgo, sino que siente estarlo. El cerebro lo asumirá como una amenaza real y producirá cortisol y adrenalina. Estas hormonas preparan a la persona, explica la profesional, para pelear o correr.