¿Se puede recuperar el olfato? Conozca estas técnicas

La falta de olfato también nos impide identificar amenazas (gas abierto, incendios…) y, por ejemplo, podemos sufrir intoxicaciones alimentarias por consumir alimentos en mal estado al no ser capaces de percibir el mal olor que desprenden, o no tener ganas de comer por no apreciar el sabor de los alimentos, lo que puede conducir a la malnutrición y a una pérdida de peso no deseada.