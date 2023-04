Sincitial, un virus que siempre está presente

“Causa edema, inflamación y necrosis de las células epiteliales de los bronquiolos terminales, lo que conduce a obstrucción y atelectasia, además de reducción de la distensibilidad pulmonar, y eso provoca un esfuerzo respiratorio”, complementa Paz.



En general, quienes padecen la infección por virus respiratorio sincitial son contagiosas durante 3 a 8 días. Pero a veces al tener sistemas inmunitarios debilitados pueden propagar el virus durante 4 semanas.



“Hay mucha divergencia en el tratamiento de la bronquiolitis aguda”, señala el infectólogo pediatra y agrega que “la única terapia consensuada es la atención de apoyo, que incluye oxigenoterapia, nutrición, hidratación y soporte ventilatorio, si es necesario”.



Terapia de oxígeno: generalmente se administra a través de una máscara facial o una cánula nasal. La suplementación de oxígeno tiene como objetivo mantener la saturación de hemoglobina por encima del 92%.



Soporte ventilatorio: en pacientes que necesitan soporte ventilatorio además de oxigenoterapia, se pueden utilizar cánulas nasales de alto flujo, presión positiva continua en las vías respiratorias, o ventilación mecánica invasiva. La elección del método de ventilación dependerá de la gravedad de la situación y de la tolerancia del niño a cada método.



Eliminación de secreciones nasales: la succión adecuada de la nariz con dispositivos adecuados y el lavado de las fosas nasales con solución salina pueden causar un alivio significativo de los síntomas en pacientes con bronquiolitis.



Hidratación: Cuando no se mantenga la hidratación con la lactancia materna/vía oral o en casos más severos con indicación de ayuno, realizar hidratación intravenosa.



Broncodilatadores: en la mayoría de los estudios realizados, no hubo eficacia clínica con el uso de beta-2-agonistas inhalados/intravenosos. Sin embargo, en pacientes con bronquiolitis severa o con antecedentes personales y familiares muy sugestivos de atopia, se puede intentar el uso de broncodilatadores inhalados. Si no hay mejoría en la condición, suspender.



Nebulización de adrenalina: no se recomienda su uso rutinario en el tratamiento de la bronquiolitis.



Nebulización con solución salina hipertónica: no recomendada en casos de bronquiolitis.



Corticosteroides: no se recomienda el uso de corticosteroides (ya sea por vía oral, sistémica o inhalada) en el tratamiento de la bronquiolitis.