Técnicas para lograr los sueños lúcidos

¿Quisiste volar alguna vez? ¿Caminar por las paredes? Todo es posible, al menos en teoría, en un sueño lúcido.



Un sueño lúcido es un sueño en el que te das cuenta que estás soñando, mientras duermes. Por supuesto, existe un amplio espectro dentro de lo que puede ocurrir en un sueño de este tipo: desde una conciencia fugaz y pasiva de que estás en un sueño, hasta tomar el control del sueño y poder dirigirlo.







Espontáneos o por estímulos



Si bien algunas personas experimentan sueños lúcidos de manera espontánea, otros solo los tienen por un estímulo externo (como tener una conversación, mirar un video o leer un artículo sobre los sueños lúcidos, o después de trabajar muy duro para lograr uno).



“Hay personas que pueden aprender (a tener uno) en pocos días, y otros necesitan tres meses”, explica Michael Schredl, investigador del laboratorio del sueño en el Instituto Central de Salud Mental en Mannheim, Alemania.



Estudios han encontrado que la principal motivación para tener un sueño lúcido es divertirse o cumplir algún deseo, pero muchos usan también los sueños lúcidos para lidiar mejor con las pesadillas o los malos sueños, resolver problemas, explorar ideas creativas o practicar alguna habilidad. Incluso, se ha sugerido que los sueños lúcidos podrían usarse para tratar trastornos psicológicos graves, como la depresión clínica y el trastorno de estrés postraumático (TEPT).







Mi primer sueño lúcido



Después de escuchar hablar de los sueños lúcidos por primera vez a principios de la década de 2000, comencé a llevar un diario de mis sueños y muy pronto tuve mi primer sueño lúcido: estaba caminando por una calle cerca de mi escuela y me crucé con una amiga y nos paramos a charlar.



Por alguna razón, la conversación tenía algo de irreal, y eso me hizo dar cuenta de que estaba soñando. Se lo dije a gritos a mi amiga e inmediatamente salté y comencé a volar, mientras mi compañera me saludaba con la mano.



Una encuesta de 2011 de 900 adultos alemanes encontró que la mitad de ellos informaron haber tenido un sueño lúcido alguna vez. La mayoría de los soñadores lúcidos tiene estos sueños de forma natural y espontánea, sin intención.



Dado que las personas que tienen sueños lúcidos con frecuencia son escasas, a los investigadores les puede resultar difícil conseguir altas tasas de éxito a la hora de provocar sueños lúcidos, lo que dificulta su estudio, especialmente en entornos de laboratorio.



Por eso, la investigación se centra en la actualidad en determinar cuáles técnicas funcionan mejor. “En este momento, no tenemos una sola técnica que pueda inducir sueños lúcidos de manera confiable y con una alta tasa de éxito”, señala el profesor Stumbrys.



Las personas que recuerdan bien los sueños, por ejemplo, son más propensas a rememorar haber tenido sueños lúcidos. El recuerdo de los sueños se puede mejorar con un diario de sueños, grabando un audio en el celular sobre el sueño o reproduciéndolo en tu mente durante 10 minutos después de despertarte, señala Denholm Aspy, investigador en sicología de la Universidad de Adelaida, en Australia.



Testear la realidad es otra técnica muy usada. Consiste en preguntarte a ti mismo varias veces al día si estás soñando o no, con la esperanza de que también lo harás cuando estés dormido, y eso propiciará un sueño lúcido.



Esto ocurre porque parte de la corteza prefrontal, responsable de nuestra autoconciencia y pensamiento crítico, se desactiva levemente durante el sueño REM.



Según un estudio, las áreas frontales del cerebro pueden activarse un poco más durante los sueños lúcidos. Sin embargo, diversas investigaciones apuntan a que el medio más efectivo consiste en dormir de cuatro a seis horas, despertarse durante una hora para hacer ejercicios enfocados en inducir sueños lúcidos y luego volver a dormir.



“La idea es hacerlo una vez que te queden unas dos horas de sueño”, dice Aspy. “La mayoría de las personas tenemos alrededor de 50% de nuestros sueños en ese período”.



Konkoly cree que esta es la técnica más efectiva para que la gente lo haga en su casa. El problema, admite, es que “despertarse a las 4 a.m. no es ni divertido ni sostenible”.



Aspy identificó una variación específica de esta técnica en un estudio de 350 participantes internacionales publicado en 2020, que examinó cinco métodos diferentes para inducir sueños lúcidos. La llamó “inducción mnemotécnica de sueños lúcidos” y consideró como la más efectiva.



Esto implica despertarse después de unas cinco horas de sueño y establecer la intención de tener un sueño lúcido, repitiendo la frase “la próxima vez que esté soñando, recordaré que estoy soñando”, antes de volver a dormir.



Otra metodología llamada “reactivación de la lucidez dirigida”, que tiene como objetivo inducir el sueño lúcido en una sola sesión de siesta de laboratorio, se probó en un estudio de 2020 dirigido por Michelle Carr, investigadora en sueño y neurofisiología de la Universidad de Rochester, Nueva York.



Científicos esperan que la investigación les permita entender más sobre cómo y por qué soñamos. “Es un estado de conciencia muy singular con propiedades únicas”, dice. “Para mí, si entiendes cómo sucede eso, y qué es diferente en un sueño lúcido comparado con la vigilia, sabremos más sobre lo que hace la mente humana en general”.