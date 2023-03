Úlceras: sepa cómo tratarlas

De entre estos factores, los más importantes son los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y una bacteria llamada Helicobacter pylori, de forma que la presencia de la bacteria se confirma en el 95% de las úlceras duodenales, y en el 70% de las úlceras gástricas.



La bacteria H. pylori es extremadamente frecuente en países en desarrollo, donde el 80% de la población la tiene. En países desarrollados también es muy habitual, apareciendo en el 20-50% de la población. Además de la úlcera péptica, también puede producir gastritis (que generalmente precede a la úlcera), dispepsia o linfoma, pero la mayoría de los infectados por esta bacteria no tienen síntomas y, por lo tanto, no necesitarán tratamiento.



Aparte del Helicobacter pylori y la ingesta prolongada de AINES, hay también otros factores que se asocian a la enfermedad como el consumo de tabaco, el aumento de secreción gástrica frente a los alimentos en el caso de las úlceras duodenales, los antecedentes familiares (presentes en el 20-50% de los casos), o el grupo sanguíneo O (que tiene un 30% más de riesgo), e incluso el estrés. En algunos casos no se sabe el motivo de aparición de la úlcera; esto pasa en el 10% de las úlceras gástricas.



La úlcera es una enfermedad muy frecuente que afecta al 10% de la población, y tiene mayor incidencia sobre las personas cuya edad oscila entre los 55 y los 65 años, siendo rara su aparición antes de los 40 años. Aunque hace años eran más frecuentes las úlceras gástricas, actualmente son más comunes las duodenales.



Cómo afectan las úlceras



Los síntomas de una úlcera péptica incluyen dolor abdominal, acidez estomacal, náuseas, vómitos, pérdida de peso y falta de apetito.



Las úlceras también pueden aparecer en otras partes del cuerpo, como en la piel (úlceras por presión o úlceras de decúbito), en la boca (aftas) o en los genitales (úlceras genitales). Las úlceras pueden ser dolorosas e incómodas y pueden tardar mucho tiempo en sanar.



Si no se tratan adecuadamente, las úlceras pueden provocar graves daños en la salud. Las úlceras estomacales y duodenales pueden provocar hemorragias, perforaciones en el estómago o en el intestino delgado y obstrucciones en la alimentación, lo que puede llevar a complicaciones graves y poner en riesgo la vida del paciente. Las úlceras en la piel pueden ser puertas de entrada para infecciones y otras complicaciones, especialmente en personas con sistemas inmunitarios debilitados.



Es importante buscar atención médica si se sospecha que se tiene una úlcera. El tratamiento temprano y adecuado puede ayudar a prevenir complicaciones graves y mejorar la calidad de vida del paciente.