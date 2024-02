Un viaje de 30 años: Celebrando el aniversario de mi trasplante de riñón

Douglas Villarroel/Endocrinólogo

El trasplante es uno de los mayores éxitos de la medicina moderna. El cumplir 30 años de vivir con un trasplante de riñón, muestra que verdaderamente la donación es un regalo de vida.

La vida media de una persona trasplantada de riñón por un donante vivo es de aproximadamente 15 años. Es decir ya he doblado mi expectativa de vida. No esperaba vivir tanto tiempo. ¡Es un privilegio cuya significancia no subestimo!.

Hoy me encuentro reflexionando sobre este viaje de 30 años lleno de desafíos, esperanzas y gratitud por la vida que he vivido gracias al generoso regalo de mi hermano Alberto. Este día también es un vivo recordatorio de las dificultades y los logros que he experimentado como una persona que vive con un órgano donado.

Lo primero que se me viene a la mente es la generosidad desinteresada de mis padres y hermanos para querer donarme uno de sus riñones sanos.

La noticia de que mi hermano Alberto era un donante compatible llenó mi corazón de gratitud y emoción. Ese acto de amor cambió mi vida para siempre, puesto que no solo me salvó la vida, sino que también me brindó la oportunidad de vivir más allá de lo que se esperaba para alguien con una insuficiencia renal terminal.

Después de un trasplante exitoso, de ser una persona frágil y débil, de repente el sentido del gusto regresa. El apetito vuelve. Se levantan la mayoría de las restricciones dietéticas. Uno se siente como un niño en Navidad.



Desde entonces, mi vida recobró la energía, las ganas de vivir y el deseo de hacer la diferencia...

La toma diaria de medicamentos inmunosupresores se ha convertido en una parte esencial de mi vida, recordándome constantemente la fragilidad de la vida y la necesidad de proteger el preciado órgano donado.

Cada medicamento representa la lucha contra el rechazo y la esperanza de preservar la función de mi riñón trasplantado.

Sin embargo, vivir con un trasplante renal no está exento de riesgos. Siempre existe la posibilidad de que mi cuerpo rechace el riñón trasplantado, lo que podría significar enfrentar nuevamente la insuficiencia renal y la necesidad de diálisis o incluso de otro trasplante. Esta constante preocupación y el miedo al rechazo son una carga emocional que llevo conmigo cada día.

A pesar de las dificultades, mi experiencia como una persona con un trasplante me ha enseñado lecciones invaluables sobre la vida y la resiliencia. He aprendido a apreciar cada momento y a vivir con gratitud por la segunda oportunidad que se me ha dado.

En este día tan especial, celebro la vida, la generosidad de mi hermano Alberto y el poder del regalo de la vida a través del trasplante de órganos.

Espero que mi historia sirva como un recordatorio de la importancia de la donación de órganos y de la esperanza que brinda a quienes esperan un trasplante.

¿Mi secreto?: Mantenerme al día con el tratamiento, cuidarme con la alimentación y hacer ejercicio, controlar mi salud en general, no caer en malos hábitos y mantener una actitud positiva frente la adversidad.







