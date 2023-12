¿Una colonoscopia? ¿Por qué a mí?

Cada día tengo pacientes que veo por primera vez y al hacer el interrogatorio inicial, a algunos les pregunto si ya se hicieron una colonoscopia. Las respuestas son variables, algunos expresan sorpresa, otros asombro, miedo o aversión, así que me tomo unos minutos para explicarles sobre este tema. Este procedimiento se hace fundamentalmente para encontrar a tiempo el cáncer colorrectal.

El Global Cancer Observatory informa que en Bolivia la incidencia del cáncer ha aumentado durante los últimos años y, esta enfermedad ocupa el tercer lugar en el país. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) prevé que para el 2030 la incidencia del cáncer de colon y recto aumente un 60%, si no se toman medidas preventivas. Es decir, es un problema frecuente e importante que genera sufrimiento, gastos económicos y pérdidas prematuras de vidas humanas ente nosotros.

a. Los mayores de 45 años

b. Los que tengan historia familiar de cáncer colorrectal

c. Los que no incluyen en su alimentación verduras y frutas, se alimentan fundamentalmente de grasas y alimentos procesados y consumen poca fibra

d. Las personas que no hacen actividad física regularmente

e. Las personas que fuman

f. Los que tienen obesidad o sobrepeso



3. Si pertenezco a alguno de esos grupos de riesgo ¿Qué hago?