Vacunas bivalentes: La transmisión del virus no se detiene, pero sí baja la mortalidad

Han servido, han funcionado muy bien. Han disminuido dramáticamente los casos graves y las muertes. No son perfectas. Sabíamos desde el comienzo que iba a seguir habiendo casos de transmisión, incluso en vacunados.

¿Se puede inferir que esa otra variante que pueda venir será más transmisible y benigna o no hay manera de anticiparlo?

Como virólogo, siempre pienso en los procesos de evolución virales. Y los virus tienden normalmente a evolucionar hacia eso, a ser muy transmisibles. ¿Por qué? Porque ellos necesitan un cuerpo humano, una célula viva para poder replicarse. Necesitan ser muy exitosos en transmitirse, porque es la manera de mantenerse en la naturaleza. Si matan a un individuo [huésped] muy rápido, entonces no van a tener dónde vivir. Es por eso que es muy difícil tener una pandemia con virus como el del ébola, porque mata tan rápido que no tiene tiempo de transmitirse, evolucionar y adaptarse al humano. Y el virus [causante] de covid-19 está completamente adaptado al humano; ha tenido un proceso de adaptación muy exitoso donde se está transmitiendo cada vez más fácil y también cada vez genera más mecanismos de evasión de la respuesta inmune para subsistir.

Es probable entonces que aparezcan nuevas variantes que se puedan transmitir un poco mejor, pero yo me atrevería a pensar que no van a ser más agresivos, que no van a generar una enfermedad más grave o que van a ser más mortales. Seguramente, van a ser mucho más controlables.