Vacunas nasales para reducir el Covid-19

Hay 14 en estudio y 2 ya están aprobadas. En qué se diferencian de la inmunización inyectable que se aplica en el mundo desde fines de 2020 y por qué los expertos insisten en su necesidad ante la pandemia.



Las dosis de vacunas desarrolladas contra el covid aún son efectivas para reducir el riesgo de complicaciones y muertes, si las personas quedan expuestas al SARS-CoV-2 y se infectan. Se administran a través de una inyección en el brazo. Pero también se está avanzando lentamente en el desarrollo de vacunas nasales, que apuntan más a la prevención de la infección. Es decir, que se busca reducir el riesgo de que las personas se contagien.



Las dosis en las mucosas de la nariz se han pensado como una estrategia de vacunación que aporte inmunidad a más largo plazo. Durante 2022 se han estado evaluando 14 vacunas nasales contra el covid en ensayos clínicos, según la Organización Mundial de la Salud.



También hay otras candidatas vacunales en estudios preclínicos, como ocurre en la Argentina y en Estados Unidos. En algunos, como en la India y China, ya se han autorizado para uso de emergencia.



Desde ese enfoque se desarrollan las vacunas que pueden administrarse por vía mucosa a través de la boca o la nariz. Se busca que las secreciones mucosas produzcan anticuerpos IgA. Ya existían este tipo de vacunas para la gripe, que se administra por vía nasal. Entonces, las vacunas nasales contra el covid podrían ser una alternativa más accesible a las inyecciones para los pacientes reacios a las agujas.



De acuerdo con el profesor emérito de microbiología e inmunología de la Universidad de Buffalo, Michael Russell, las vacunas aplicables en las mucosas tienen ventajas. “La mejor manera de proteger a una persona contra el covid es bloquear el virus en su punto de entrada o, al menos, confinarlo a las vías respiratorias superiores, donde puede causar relativamente pocos daños”, escribió.



Se considera que si las vacunas nasales generan anticuerpos IgA se podría neutralizar al coronavirus y disminuir así su transmisibilidad. En cambio, las inmunizaciones actuales no inducen respuestas de anticuerpos IgA.



El equipo de la científica Akiko Iwasaki probó una vacuna nasal en hámsteres y ratones en los Estados Unidos.



Uno de los desarrollos en estudio se lleva a cabo en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. Según contó la científica Akiko Iwasaki durante un seminario web organizado por la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, la vacuna nasal que investiga con su equipo podría usarse como dosis de refuerzo. Permitiría “una inducción inmunitaria robusta en la cavidad nasal, así como en el tracto respiratorio inferior, estableciendo células de memoria resonantes tisulares”.



En el estudio, los investigadores administraron la vacuna nasal a ratones y hámsteres. Tuvieron resultados prometedores y el siguiente paso será probar la eficacia y posible toxicidad de la vacuna en primates no humanos, lo que puede llevar aproximadamente entre 6 y 12 meses.



En Australia, también se desarrolla una investigación sobre otra vacuna nasal, que recibió un subsidio de casi un millón de dólares. Será realizada en el Centenary Institute y la Universidad de Sidney. El investigador jefe, el profesor Warwick Britton, afirmó que urgen nuevas estrategias de vacunación.



“Aunque las vacunas aprobadas reducen sustancialmente la gravedad de la enfermedad y la hospitalización, hay pocas pruebas de que bloqueen la transmisión del virus, especialmente en el caso de las nuevas variantes emergentes”, afirmó.



“Esto se debe a que las vacunas intramusculares actuales no estimulan la producción de anticuerpos neutralizantes del virus ni de células T en la cavidad nasal y las vías respiratorias, lugares donde comienza la infección en el organismo”, explicó. Una parte fundamental de la investigación será el desarrollo de una forma estable de la vacuna en polvo seco para facilitar la administración nasal.