Vitaminas que ayudan a tu mente

En un mundo ideal, obtendríamos todos los nutrientes que necesitamos de la comida que ponemos en nuestros platos, pero la realidad es que la vida es ajetreada y no siempre podemos asegurarnos de que estamos comiendo una dieta equilibrada.

“Los omega 3 de los aceites de pescado forman la estructura de nuestro cerebro cuando está más saludable”, explica Medlin. “Cuando no consumimos lo suficiente en nuestra dieta, también afecta nuestro estado de ánimo y nuestro rendimiento mental”.

El pescado y otros mariscos, así como las nueces y las semillas, son excelentes fuentes de omega 3, pero también puedes tomar un suplemento si estás preocupado de que no estés obteniendo lo suficiente a través de la dieta.

Las legumbres, los cereales integrales, las nueces y las semillas contienen magnesio, pero muchas personas no alcanzan la marca y no alcanzan la ingesta diaria recomendada. Sentirse fatigado es una señal de que es posible que no esté obteniendo lo suficiente, así como calambres musculares y estreñimiento.