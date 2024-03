Felipe Pasadore y su San Antonio siguen sorprendiendo en el Torneo Apertura

¿Quién lo diría? El recién ascendido siendo líder del grupo donde se encuentra el último campeón nacional, robando puntos en Tarija, y goleando a The Strongest con contundencia y eficacia. Por si fuera poco, están a nada de lograr una histórica clasificación a los mano a mano del Torneo Apertura.

Desde su arribo, los oriundos de Entre Ríos no se cansaron de sorprender. En el debut, Tomayapo sufrió para lograr un agónico empate en Tarija (2-2); con Universitario de Vinto empataron sin goles en Entre Ríos; golearon a The Strongest en el estadio Carlos Villegas (5-1); y vencieron a Real Santa Cruz en el Tahuichi (0-2).



Dos victorias y dos empates, hacen que San Antonio esté puntero de su zona, relegando al último campeón (The Strongest), al segundo lugar. Uno de los grandes motivos del por qué los cochabambinos están donde están, es Felipe Pasadore.