“Fuimos individualistas y egoístas, este no es mi equipo”, afirma Thiago Leitao

San Antonio de Bulo Bulo se fue hasta el Félix Capriles y obtuvo un triunfo valiosos en la final de ida del torneo Apertura. Con goles de Daniel Passira y Felipe Passadore, el conjunto del trópico cochabambino se impuso 2-1 a Universitario de Vinto. Sin embargo, a pesar de la victoria, Thiago Leitao, director técnico de San Antonio, mostró su disconformidad por la actitud y el rendimiento de sus jugadores, considerando que pecaron de “individualistas y egoístas”.



“Estoy molesto porque yo priorizo siempre el juego en conjunto y en equipo, y hoy en la segundo tiempo pecamos de individualistas y pecamos de egoístas, este no es mi equipo. No puede ser que tengamos una superioridad numérica, fruto de la expulsión de un jugador del otro equipo y no sepamos aprovechar. Pero Universitario fue mejor que nosotros en el segundo tiempo, debemos asumirlo”, indicó Leitao en conferencia de prensa.



Además, Leitao consideró que su equipo fue mejor que su rival en el primero tiempo, ya que gozó de muchas situaciones de gol para irse al descanso con un resultado mayor. Lamentó la poca efectividad de sus dirigidos.



“Fue una victoria importante, fuimos efectivos en la primera mitad, pero me deja un sabor agridulce porque podíamos haber conseguido una victoria un poco más abultada que nos dé más tranquilidad en el partido de vuelta en el trópico”.