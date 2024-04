San Antonio está a 90 minutos de clasificarse a un torneo internacional

Luego de golear 6-1 a Independiente en la semifinal de ida, San Antonio de Bulo Bulo está a un paso de convertirse en el finalista del torneo Apertura. El conjunto del trópico de Cochabamba, ascendido a la División Profesional por primera vez en diciembre del 2023, puede sellar su histórica clasificación a un torneo internacional este domingo. A partir de las 18:00, los dirigidos por Thiago Leitao visitarán a Independiente en el estadio Olímpico Patria, bajo el arbitraje del tarijeño Vladimir Rueda.



Incluso, una derrota le bastará a San Antonio para asegurar su boleto a la final y su clasificación a un torneo Conmebol, ya que el torneo Apertura entrega como premio una Copa Libertadores al campeón y una Sudamericana al subcampeón.



“Tenemos que ser profesionales ante todo y dar nuestro mejor esfuerzo. Todavía no hemos logrado nada, estamos muy ilusionados pero a la misma vez tenemos una responsabilidad muy grande de poder ir a Sucre y estar a la altura de esta semifinal. Son 90 minutos que nos separan de la final, estamos a un pasito de lograrlo”, indicó Leitao.



El entrenador brasileño no se fía de la abultada diferencia de gol conseguida en el partido de ida. “Para nosotros el partido no terminó, es un partido de 180 minutos, nos quedan 90’ más y vamos a tratar de hacer nuestro juego. Veremos después del partido si supimos administrar la ventaja. Lo que queremos es mantener esa misma regularidad que nos permitió llegar hasta acá”, añadió.



Para este partido, San Antonio contará con el regreso del experimentado Jenry Alaca, quien cumplió un partido de suspensión. Leitao no tiene en mente modificar su esquema táctico ni rotar muchos jugadores, seguirá empleando en mismo sistema de juego.



Independiente: golear o golear



A Independiente no le sirve otro resultado que no sea una goleada. Luego del traspié sufrido en Entre Ríos, el cuadro de la capital debe ganar por al menos cinco goles para igualar la serie o seis o seis para clasificar de manera directa.



Marcelo Robledo, director técnico del ‘Inde’, se ve con la necesidad de jugársela en ataque, es por ello que optará por un cambio en el funcionamiento táctico de su equipo.



Pasará de una 1-5-3-2 a un 1-4-3-3 con la finalidad de generar mayor peligro en ofensiva. En este esquema puede incluir a jugadores como Rodrigo Ávila, Miguel Quiroga, Francisco Gatti y Jonathan Cristaldo.