Thiago Leitao, DT de San Antonio: “Nadie se esperaba una final entre equipos cochabambinos”

A pesar de perder en Chuquisaca ante Independiente Petrolero (3-1), San Antonio de Bulo Bulo se metió en la gran final del torneo Apertura gracias a la extensa diferencia de gol conseguida en el partido de ida (6-1). Una vez finalizado el encuentro en el estadio Patria, Thiago Leitao, director técnico del conjunto cochabambino habló con los medios de prensa y analizó la clasificación de su equipo.



“Estamos satisfechos por haber llegado a la final pero no estamos conformes, queremos el título, queremos la copa y queremos representar a Bolivia en la Copa Libertadores. Nosotros representamos una región muy futbolera, esperamos poder regalar esa copa a la gente del trópico cochabambino”, manifestó.



“Creo que nadie se esperaba una final entre equipos cochabambinos. Hemos desplazado el centro del fútbol que en su determinado momento fue La Paz con los grandes equipos como Bolívar y The Strongest. Eso es lo bonito del fútbol, todo puede pasar. Dentro de la cancha, nosotros y la U de Vinto hemos hecho bien las cosas y por eso llegamos a la final”, añadió.



Finalmente, Leitao habló sobre el desarrollo de las finales. Asegura que serán partidos de alto nivel entre dos muy buenos equipos.



“Serán partidos de altísimo nivel, no es porque no está el Tigre o Bolívar que hay que desmerecer el torneo, de ninguna manera. El fútbol cambia bastante. Nosotros y la U de Vinto estamos en la final por mérito propio así que debemos disfrutar”, sentenció.



La finales se confirmaron de la siguiente manera: Universitario - San Antonio (15:00) el miércoles 01 de mayo en el estadio Félix Capriles de Cochabamba; San Antonio - Universitario, domingo 05 de mayo en el estadio Carlos Villegas de Entre Rios (15:00).



El campeón del torneo Apertura será Bolivia 1 en la Copa Libertadores 2025, mientras que el subcampeón también será Bolivia 1, pero en la Copa Sudamericana 2025.